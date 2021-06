Incidente a Montebelluna: ragazzino di 11 anni travolto in bici da un'auto, è grave

MONTEBELLUNA (TREVISO) - È sbucato dalla piazzetta e ha cercato di attraversare la strada in sella alla sua bici ma non si è accorto dell'arrivo di una macchina. L'impatto è stato inevitabile e il ragazzino, di appena 11 anni, è stato sbalzato dal sellino volando per diversi metri prima di precipitare sull'asfalto, privo di sensi. Il terribile incidente è avvenuto ieri sera in via Roma, pieno centro di Montebelluna, dove si sono subito precipitate le ambulanze del 118 partite immediatamente dal San Valentino mentre l'elicottero di Treviso atterrava sul prato di parco Manin. Il ragazzino è stato rianimato a lungo prima che gli operatori decidessero di caricarlo sull'elisoccorso e trasportarlo al Ca' Foncello, dove si trova tutt'ora ricoverato. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc il conducente al volante dell'Audi Q5 che ha investito il giovane. L'uomo, A.F. 55enne montebelunese, era in auto assieme alla moglie. Sulla dinamica ora dovranno fare chiarezza gli accertamenti della polizia stradale che ha proceduto con i rilievi fino a serata inoltrata.



LA DINAMICA

L'incidente è avvenuto alle 19.20 all'altezza del semaforo pedonale di via Roma, davanti a piazza D'Annunzio. È proprio da lì che il ragazzino proveniva quando si è affacciato sulla strada. «Il semaforo pedonale era rosso - ha raccontato un testimone -. Forse non se n'è reso conto o credeva stesse per scattare il verde. L'auto andava piano, ma l'impatto è stato comunque violentissimo». Il cinquantenne al volante dell'Audi, che stava procedendo verso Biadene, non avrebbe potuto fare nulla per evitare lo scontro. Ha fatto giusto in tempo ad accorgersi della bicicletta sbucata dal nulla e ha inchiodato. Ma era troppo tardi. Il ragazzino è stato scaraventato ad oltre 5 metri di distanza dopo la collisione con la vettura.



I SOCCORSI

Le condizioni del ragazzino sono apparse subito molto gravi. Ha perso conoscenza a causa della violenza dell'impatto con la vettura prime a con l'asfalto poi. Per circa 25 minuti gli operatori del 118 lo hanno rianimato sul ciglio della strada mentre all'interno del parco Manin atterrava l'elicottero inviato dal Ca' Foncello di Treviso. È qui che l'undicenne è stato successivamente trasferito. La speranza è che possa riprendersi al più presto. Ma il quadro clinico per ora resta delicatissimo. Gli agenti della Polstrada hanno quindi raccolto le testimonianze dei presenti e sentito il conducente dell'Audi, rimasto sotto choc per quanto accaduto.