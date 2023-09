Montebelluna. Vedono una persona nel canale alle 4 di mattina, i passanti si tuffano e la salvano

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Cade nel canale Brentella, per fortuna i passanti vedono la scena e si tuffano per prestare soccorso. Il fatto è avvenuto stanotte a Montebelluna, non si conoscono le generalità della persona caduta nel canale intorno alle 4.20 in via Santa Caterina. La persona soccorsa, un uomo, è stata poi portata in ospedale. L'uomo è risultato essere in stato di ubriachezza.