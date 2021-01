MONTEBELLUNA Dieci ragazzi, tutti giovanissimi, riuniti in un appartamento per una serata in compagnia, condita da qualche birra. Il tutto però nel pieno del coprifuoco, in condizioni di assembramento e consumando della droga. È ciò che i carabinieri del Nucleo radiomobile si sono trovati davanti sabato sera durante una delle perquisizioni che hanno portato all’arresto del 22enne S.W. e alla denuncia di due suoi cari amici e coetanei, tutti montebellunesi. Il primo aveva messo in piedi un florido giro di spaccio di marijuana e hashish, con il quale si manteneva essendo attualmente disoccupato. Tanto florido da poter vendere dosi di stupefacente di ottima qualità a prezzi concorrenziali e da guadagnarsi un solido parterre di clienti. Ragazzi molto giovani, tra i quali vi sono tanti studenti e alcuni minorenni residenti tra Montebelluna e i comuni limitrofi. Le indagini ora proseguono per identificarli tutti, mentre i dieci scoperti sabato sera saranno multati per la violazione delle norme anti Covid, dal momento che erano insieme dopo le 22 e al fuori dai comuni di residenza. Gli incontri in orario vitato negli ultimi tempi erano diventati un’abitudine.

L’OPERAZIONE

Da più di un mese i militari monitoravano spostamenti e incontri del pusher 22enne e del suo giro di clienti e amici. Già noto per alcuni precedenti per spaccio, il ragazzo era sospettato di aver incrementato i suoi traffici. Raccolte sufficienti indizi, sabato sera gli inquirenti hanno fatto scattare una serie di perquisizioni. Si sono presentati a casa sua e negli appartamenti dove vivono i due denunciati, oltre che in una quarta abitazione. Da S.W. è stato recuperato uno zaino dove erano contenute una scatola e varie buste di plastica con 650 grammi di infiorescenze di marijuana, oltre a un paio di panetti con 200 grammi di hashish. In casa vi erano inoltre alcune dosi già confezionate, ma anche tutto il necessario per la loro preparazione. Sotto sequestro sono infatti finiti bilancini di precisione, grinder (per sbriciolare la marijuana ndr) e una macchina per il sottovuoto insieme ai cellulari con cui il 22enne organizzava le cessioni. Nei suoi confronti è scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio e per lo stesso reato sono stati denunciati i suoi due amici (un operaio e un disoccupato) trovati con alcuni grammi di hashish e marijuana. Insieme a uno di loro vi era un quarto giovane, anche lui di 22 anni, segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacente poiché aveva con sé uno spinello.

GLI ACQUIRENTI

Oltre ai provvedimenti di natura penale, nei prossimi giorni verranno formalizzate con tutta probabilità anche diverse multe per violazioni in materia di Covid. Una delle perquisizioni ha portato i carabinieri a interrompere l’incontro serale di una decina di ragazzi, risultati tutti clienti di S.W. La modica quantità di droga in loro possesso gli ha evitato la denuncia, ma i comportamenti vietati dall’emergenza sanitaria erano palesi. I giovani infatti si trovavano nell’abitazione di uno di loro in numero molto superiore al consentito, erano senza le mascherine e non mantenevano le distanze interpersonali obbligatorie. Alcuni erano inoltre fuori comune dopo le 22, nel pieno del coprifuoco notturno. Tra i clienti del pusher arrestato figurano decine di giovani, residenti non solo a Montebelluna ma anche nei comuni vicini, che lo avevano scelto come fornitore poiché offriva merce di qualità a soli 10 euro al grammo. Ulteriori indagini sono in corso per risalire i canali di approvvigionamento del 22enne e per identificare tutti i suoi acquirenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA