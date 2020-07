Ladro scatenato sul monte Cesen: rubati i campanacci delle mucche in alpeggio

VALDOBBIADENE - Blitz nell'alpeggio di malga Fossazza sul monte Cesen: il ladro scappa con il campanaccio di una mucca. Valore: 150 euro.

Un gesto che se non fosse inserito in una lunga catena di furti simili avvenuti nella zona nell'ultimo periodo potrebbe anche apparire una bravata. Ma dall'inizio della stagione dell'alpeggio i furti sono stati talmente tanti che gli allevatori della zona si sono rivolti ai carabinieri di Valdobbiadene e fatto denuncia. Il cerchio si starebbe già stringendo attorno al colpevole di questi reiterati furti di campanacci, che non servono solo a rintracciare le mucche in alpeggio, ma hanno soprattutto un affettivo per gli allevatori delle malghe. Il consorzio di valorizzazione montana Monte Cesen ha lanciato un appello al responsabile dei furti, inviandolo a riconsegnarli di sua iniziativa.