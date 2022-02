Verso il bivacco senza attrezzatura, tre amici 21enni salvati in quota: «Avevamo visto il sentiero sul web...»

Paularo - Si è concluso soltanto poco prima.delle 22 l'intervento dei soccorritori della stazione di Forni Avoltri assieme a quelli della Guardia di Finanza, sei persone in tutto, che hanno raggiunto e scortato a valle a Dierico i tre giovani escursionisti che volevano raggiungere il Bivacco Del Mestri per trascorrervi la notte, nel.gruppo del Sernio Grauzaria, Alpi Carniche Orientali.

I giovani si erano ritrovati in difficoltà a causa di un tratto con neve, che li ha affaticati e resi fradici, anche perché non indossavano calzature né attrezzatura adeguata ad affrontarla.

I giovani, tutti di Treviso, tutti del 2000, M. S., A. C., D.M. C. le loro iniziali hanno riferito di aver reperito informazioni sull'itinerario sul web e di averlo ritenuto alla loro portata.