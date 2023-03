Tecnica di Giavera del Montello ricavi record per 561 milioni di euro, in aumento del 21%

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Il Gruppo dello sportsystem Tecnica di Giavera del Montello ha chiuso il 2022 con ricavi per 561 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto all'esercizio precedente, grazie soprattutto all'effetto traino dei marchi per gli sport invernali (Nordica, Blizzard-Tecnica e Moon Boot) a cui si deve il 43% del fatturato e che registrano un incremento del 54% recuperando la flessione registrata durante la pandemia. Il margine operativo lordo del gruppo è pari a 94,5 milioni (+14%) e l'utile netto consolidato raggiunge i 44,8 milioni (+9%). Nel corso dell'anno sono stati effettuati investimenti per 27,7 milioni sia in ambito digitale sia per l'ampliamento e la modernizzazione degli stabilimenti produttivi. «Gli ottimi risultati raggiunti da Tecnica Group nel 2022, i migliori della nostra storia - rileva l'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Zoppas - hanno ancora più valore perché raggiunti in un periodo di marcata turbolenza, economica e sociale. Il Gruppo ha dimostrato nei fatti di sapersi adattare alla complessità del periodo ma allo stesso tempo di essere pronto a cogliere al massimo le opportunità offerte dai mercati»