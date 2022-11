Mondiali di nuoto per atleti con sindrome di down: all’esordio la 27enne Eleonora Ostani fa incetta di medaglie

CASTELFRANCO VENETO - La “regina delle staffette” nel nuoto. Può ormai definirsi così l’atleta castellana Eleonora Ostani. La 27enne specialista nel dorso e nello stile libero – che può vantare ben quattro medaglie d’oro e una d’argento agli Euro SudOpen Trigames del 2021 a Ferrara, oltre che diversi titoli italiani - ha difatti vinto ben due ori, due argenti ed un bronzo ai recenti Mondiali DSISO, il campionato che vede impegnate le nazionali di nuoto e nuoto sincronizzato di atleti con sindrome di Down.

Nelle scorse settimane, ad Albufeira in Portogallo, centinaia di atleti da tutto il mondo si sono sfidati durante la decima edizione del Mondiale di nuoto indetto dalla Down Syndrome International Swimming Organisation, per una kermesse che tornava a quattro anni dall’ultima edizione di Truro (Canada). Per l’occasione la Nazionale italiana si è presentata con 12 atleti che hanno gareggiato in 56 gare individuali e 12 staffette per un totale finale di ben 31 medaglie. Tra queste spiccano quelle di Ostani, al debutto in un Mondiale, così suddivise: oro con la staffetta 4×100 mista F (Ostani, Chiappa, Vignando e Villanova in 6:52.22) e oro nella staffetta 4×50 mista/misti (Roncato, Chiappa, Manauzzi e Ostani in 2:45.19); due argenti con la staffetta 4×50 mista stile (Manauzzi, Tononi, Ostani, Villanova in 2:27.67) e con la staffetta 4×50 misti F (Ostani, Chiappa, Vignando e Villanova in 3:07.56) ed un bronzo con la staffetta 4×50 stile femminile (Ostani, Chiappa, Dobnik e Villanova in 2:45.24).

L’atleta trevigiana, con all’attivo oltre 20 gare in appena sei giorni di competizione, ha dunque portato in alto i colori delle piscine “Chiara Giavi” di Montebelluna dove si allena e di Sport Life con cui è tesserata insieme alla plurimedagliata Martina Villanova (specialista nello stile libero), al forte dorsista Gianmaria Roncato, ad Anna Dobnik e Lorenzo Iannetti. Tutti trevigiani (provenienti da Montebelluna, Castelfranco Veneto, Vedelago e Sernaglia della Battaglia) che hanno così dimostrato l’ottimo lavoro svolto dalla loro società negli ultimi anni. Ora, però, il prossimo obiettivo sono i Campionati italiani di nuoto in vasca corta in programma da oggi a domenica in provincia di Siena.

«Sono stata felicissima di aver partecipato da esordiente assoluta a questi Campionati mondiali – dichiara la 27enne Ostani, ormai da un anno nel giro della Nazionale – E non potevo chiedere di meglio dalle gare a cui ho partecipato vista anche la folta concorrenza in acqua. Per questo sono rimasta piacevolmente soddisfatta dei miei risultati dopo il tanto impegno profuso nell’avvicinamento ai Mondiali. Ora però non mi fermo e punto a riconfermarmi campionessa ai Campionati italiani».