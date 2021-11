VITTORIO VENETO - Lutto nel monastero cistercense dei Santi Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia: martedì, 23 novembre, si è spenta, dopo un lungo periodo di malattia, suor Maria Rosaria Saccol, 92 anni. Per ben 51 anni, dal 1966 al 2017, era stata la badessa del monastero di clausura in cui era entrata appena ventenne. Quattro anni fa per l’avanzata età aveva dato le dimissioni, rimanendo comunque nel monastero come badessa emerita. Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati