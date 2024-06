Mom da domenica 9 giugno dieci linee per il mare, autobus notturni e servizi a chiamata. Ecco tutti gli orari di Jesolo Bus

TREVISO - Scatta domenica 9 giugno l’orario estivo per i servizi Mom. Tutti i nuovi orari delle linee urbane ed extraurbane sono pubblicati già da tempo sul sito www.mobilitadimarca.it. Si invita pertanto la clientela a fare riferimento al sito in questi giorni di transizione o ad utilizzare l’app gratuita MomUp per verificare gli orari. L’estate 2024 sarà ricca di novità per i servizi di trasporto pubblico, anzitutto per il potenziamento dei servizi Jesolo Bus. Sabato 8 giugno sarà l’ultima giornata di orario pre-estivo per la linea 108 Treviso- Jesolo Lido e per il servizio 106+108 Castelfranco-Jesolo Lido. Da domenica, invece, scattano i servizi giornalieri per il mare con ben 10 linee: da circa 50 comuni della provincia di Treviso, ma anche di Padova e Venezia, si potranno raggiungere comodamente le spiagge. All'autostazione di Treviso saranno potenziati i servizi bis in questo weekend che si annuncia da tutto esaurito ed è stata anche disposta la vendita a terra (anche con sistema contactless) del biglietto andata/ritorno per Jesolo. Per gli affezionati di Jesolo Bus, o per chi si sposta in gruppo, c’è il carnet 10 corse acquistabile in app MomUp (a prezzo super scontato). Da lunedì 10 giugno prende avvio il servizio a chiamata MOM+ nell’area di Villorba (in sostituzione della linea 12 negli orari: 9:15 – 12:15 e 14:10 – 20:10, dal lunedì al sabato. Da venerdì 14 giugno, invece parte MOM+ a chiamata come servizio notturno per Treviso città, attivo dalle 20:30 alle 24:00, venerdì e sabato.

Ecco tutte le linee per il mare di Jesolo Bus:

· Linea 108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Treviso-Casier-Casale-Quarto d’Altino-Jesolo Lido

· Linee 106+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Cittadella - Galliera Veneta - Castelfranco Veneto – Vedelago – Istrana – Paese – Jesolo Lido

· Linea 155 (festivi e domeniche) Castelfranco – Resana – Loreggia – Camposampiero – Massanzago – Noale – Scorzè - Zero Branco – Preganziol – Jesolo Lido

· Linee 103+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Trebaseleghe - Quinto di Treviso – Morgano - Piombino Dese – Treviso – Jesolo Lido

· Linee 104+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) San Biagio di Callalta – Treviso – Jesolo Lido

· Linee 112+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) San Zenone – Montebelluna - Trevignano

· Linee 120+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Spresiano – Treviso – Jesolo Lido

· Linea 145 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Vittorio Veneto – Conegliano - Godega di S.Urbano - San Fior – Mareno – Vazzola – Cimadolmo - S.Polo di Piave – Ormelle – Lido Lido

· Linea 146 (festivi e domeniche) Cison di Valmarino – Follina – Miane - Pieve di Soligo - Ponte della Priula - Salgareda – Jesolo Lido

· Linee 126+110+108 (tutti i giorni sia feriali che festivi) Segusino – Valdobbiadene – Vidor – Crocetta del Montello – Montebelluna – Signoressa – Paese/Castagnole