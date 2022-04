Trentenne senza biglietto e con grosso cane aggredisce e ferisce due controllori della Mom: denunciata

CONEGLIANO - Ha aggredito con calci, pugni e graffi due controllori della MoM e per questo è stata denunciata per aggressione e lesioni personali. E’ questo quanto è andata incontro oggi una 30enne sudamericana pizzicata senza titolo di viaggio valido a bordo di un bus di Mobilità di Marca lungo la Linea 140 che da Portobuffolè porta a Conegliano dopo essere passata per Francenigo. La donna, che era accompagnata da un bambino e da un cane di media-grande taglia privo di museruola, è andata in escandescenze quando sono saliti a bordo due controllori che hanno subito verificato se possedesse il biglietto per il transito sulla corsa. Nell’occasione i due uomini l’hanno anche ripresa per aver permesso che il bambino di distendesse con i piedi lungo i sedili e per il fatto che l’animale stesse girovagando per il mezzo in totale libertà.

Quando è però stato appurato che la donna fosse sostanzialmente priva di un ticket valido, la stessa ha iniziato a sbraitare e a malmenare prima uno dei due controllori e poi pure il secondo arrivato in aiuto del collega. I due, a seguito delle leggere ferite riportate, sono stati poi medicati in ospedale da cui sono stati successivamente dimessi con 10 giorni di prognosi ciascuno. A seguito della violenza perpetrata dalla donna nei confronti della coppia di controllori, sul posto sono poi giunti i Carabinieri che hanno verificato le sue generalità per poi denunciarla per l’accaduto. Nei prossimi giorni, invece, MoM provvederà a sanzionare la donna per aver viaggiato senza biglietto.