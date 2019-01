LE VITTIME

La tragedia costò la vita a Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin, travolti e uccisi dall'onda di acqua e fango del torrente Lierza durante la "festa dei omi".



IL DETTAGLIO

Per il sostituto procuratore i consulenti esterni e i tecnici del Comune sbagliarono a non inserire la zona della tragedia tra quelle a rischio idrogeologico quando stesero la redazione del PAT del Comune di Refrontolo. Durante il processo, però, è emerso che l'area del molinetto era stata ricompresa tra le aree a rischio esondazione e ristagno.

REFRONTOLO -. È questa laemessa dai giudici a conclusione delcon rito abbreviato per la tragedia del Molinetto della Croda , consumatasi il. Quel giorno unatravolse gli stand di una festa paesana e le persone che stavano passando una tranquilla serata. Il bilancio fu di(Il disastro e le vittime -). Gli imputati erano il presidente della Pro Loco Valter Scapol - unico imputato in aula che, udita la sentenza, ha commentato: «È la fine di un incubo» -, gli architetti Annalisa Romitelli (all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio tecnico del Comune) e Leopoldo Saccon, il geologo Celeste Granziera (questi due i tecnici della Tepco, lo studio che si occupò della consulenza per la redazione tecnica del Pat). Gli imputati erano accusati a vario titolo di disastro colposo, omicidio colposo e organizzazione di manifestazione pubblica senza autorizzazioni.