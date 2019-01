Molestata dal patrigno a 6 anni: «Mamma sapeva ma non mi aiutò»

di Olivia Bonetti

, negando quegli abusi. E la bimba di allora, ragazzina poi, si chiedeva, crescendo, perché la madre, che l'aveva partorita, a un certo punto avesse smesso di volerle bene. È la storia terribile accaduta neled emersa ieri in Tribunale a Belluno, di fronte ai giudici in composizione collegiale. Alla sbarra due marocchini: Mustapha Maatouf, 44 anni all'epoca residente nel Feltrino, e Mailoudi Nazih, 47 anni, residente ad(difesi rispettivamente dagli avvocati Sonia Rinaldo di Belluno e Paola Miotti di Treviso). Sono chiamati a rispondere di violenza sessuale aggravata nei confronti della stessa bimba, in tempi diversi. I fatti contestati riguardano alcuni