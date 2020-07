MOGLIANO - I carabinieri della Sezione Oprativa del N.O.R. di Treviso, guidati dal tenente Andrea Caminiti, in collaborazione con i militari della stazione di Mogliano Veneto sono riusciti a risalire in brevissimo tempo l'autore della tentata rapina e di molestie sessuali ai danni di una giovane prostituta avvenuta sul Terraglio a Preganziol la notte del 12 luglio. Nel giro di poche ore sono stati raccolti sufficienti indizi di colpevolezza per dichiarare l'autore il 40enne B.C., bellunese residente in Agordino, in stato di fermo.



L'uomo a bordo della propria Bmw gialla, dopo aver abbordato la giovane donna ed averla fatta salire in auto, ha cercato di rubarle la borsetta. La ragazza ha reagito gettando furoi dal finestrino la borsa scatenando però l'ira dell'uomo che per risposta le ha strappato i vestiti e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. Per fortuna dopo qualche istante la vittima e riuscita a divincolarsi, aprire lo sportello e a scendere dall'auto in corsa. Per l'uomo è stato fatale possedere un'auto che non passa inosservata. I carabinieri attraverso le dichiarazioni raccolte che descrivevano con certezza la Bmw sono risaliti a lui facimelte. B.C., infatti, lo scorso mese aveva molestato e tentato di rapinare un'altra giovane donna a Roncade e per questo era stato già denunciato dai militari del luogo. L'uomo attualmente si trova in carcere. Ultimo aggiornamento: 14 Luglio, 09:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA