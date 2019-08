Attraversa il Terraglio sulle strisce: ragazza 20enne investita, è grave

MOGLIANO VENETO - Una ragazza di 20 anni, F.M., di Mogliano, oggi 7 agosto poco prima delle 15 è stata investita da una Ford Focus mentre attraversava il Terraglio sulle strisce pedonali. L'urto è stato violentissimo, la ragazza è stata lanciata per quasi 12 metri ed è in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.



La Ford investitrice, guidata da un uomo, procedeva in direzione Treviso. La ragazza è stata soccorsa immediatamente dai passanti e dal personale del 118, subito sul posto.

