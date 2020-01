Tentata rapina al semaforo, apre la portiera e urla: “Sono dell'Isis, dammi lo zaino o mi faccio eplodere”

MOGLIANO - Aveva aperto lo sportello di una vettura ferma al semaforo e, indicando alla conducente lo zainetto che portava sulle spalle, aveva detto di far parte dell'Isis e di essere pronto a farsi esplodere come un terrorista islamico. «Dammi i soldi o mi faccio saltare in aria, ho una bomba nello zainetto» erano state le parole che si era sentita rivolgere una 45enne moglianese da un 55enne residente a Preganziol. Si trattava ovviamente di pura invenzione: nello zainetto il sedicente dinamitardo non aveva né bombe né armi. L'uomo, finito a processo per rispondere del reato di tentata rapina, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione. Il giudice Leonardo Bianco ha anche revocato nei suoi confronti la sospensione condizionale della pena che aveva avuto al termine di un altro procedimento penale per maltrattamenti.



L'EPISODIO

Era il 20 maggio 2017 quando, poco dopo le 12.30, la donna si trovava ferma al semaforo di via Don Bosco. In un attimo ha visto entrare un uomo nella sua auto dopo aver aperto la porta del lato passeggero. Il teatrino messo in scena dal 55enne era stato piuttosto credibile, visto che in quel periodo non si parlava d'altro che del terrore seminato dai terroristi. L'uomo infatti, dopo averle riferito di appartenere allo Stato Islamico e di esser pronto a farsi esplodere se non gli fossero stati consegnati dei soldi, ha appoggiato lo zainetto che aveva con sé sul sedile, usando la massima cautela come se davvero ci fosse una bomba all'interno. La 45enne a quel punto non ci ha pensato due volte: è scesa dall'auto e se l'è data a gambe. Il rapinatore, per nulla rassegnato, l'ha inseguita per qualche decina di metri. vedendo che la sua preda si era ormai allontanata troppo, ha desistito e ha preso la direzione opposta ed è salito sul primo autobus di passaggio diretto a Treviso.

L'ARRESTOIl piano di fuga dell'uomo è però durato ben poco. Alla fermata di Preganziol, qualche minuto più tardi, c'erano infatti i militari dell'Arma ad aspettarlo. La vittima aveva subito fornito loro una precisa descrizione del bombarolo: quando si sono aperte le porte del mezzo hanno bloccato a mitra spianati. Il 55enne, di fronte a quella potenza di fuoco, vera in questo caso, non ha potuto che arrendersi. Una volta interrogato aveva detto di stare attraversando un periodo tutt'altro che facile: il giudice infatti, convalidato l'arresto, lo aveva poi rimesso in libertà.

Giuliano Pavan Ultimo aggiornamento: 12:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA