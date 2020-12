MOGLIANO (TREVISO) - Elena Diana è cresciuta a “pane e volontariato” e nelle sue parole si sente l’entusiasmo di chi realizza un sogno. Perché lei, 15 anni appena, insieme al 16enne Tommaso, è entrata nella Protezione civile di Mogliano che col nuovo statuto apre ai minorenni. «Fin da piccola ho sentito raccontare storie bellissime in famiglia da chi svolgeva volontariato e dentro di me ho sempre avuto questo forte desiderio di provare. Questo mondo mi ha sempre affascinato e quando a scuola ho avuto la possibilità di vedere il progetto me ne sono innamorata». L’iniziativa di coinvolgere i ragazzi è partita dalla scuola che ha dato la possibilità ai ragazzi di cimentarsi con l’attività di volontari.



LA STUDENTESSA

Elena frequenta la 2 liceo Stefanini di Mestre ed è un fiume in piena. «Abbiamo già cominciato con la conoscenza del territorio, montaggio tende studio e uso del Gps. Ho iniziato a Marcon in un’altra associazione sempre della Protezione Civile, ma sono stata attratta dall’associazione di Mogliano perché mi ha dato la possibilità, in quanto minorenne, di poter entrare operativamente all’interno dell’organico». Elena come tutti i ragazzi usa i social e consiglia questa esperienza a tutti i suoi coetanei. Ha già l’anima dell’angelo custode la baby volontaria. «Quello che sto facendo é importantissimo per la crescita personale e per il rispetto del prossimo. Sono una persona con uno spirito pratico, voglio stare sul campo e se dovessi buttarmi nel fiume per salvare la vita di qualcuno non ci penserei due volte». La mamma, Anna Zanchi, non ha avuto dubbi quando la figlia ha espresso la volontà di intraprendere questa avventura. «Quando Elena mi ha detto che dopo la precedente esperienza nell’ambiente scolastico voleva fare la volontaria della Protezione Civile, per me è stata una gioia immensa, mi fido degli adulti che ne avranno la responsabilità in quanto persone che hanno una formazione adeguata. Sono tranquilla ora come lo ero quando si trovava nella precedente associazione. La variazione dello statuto nell’associazione moglianese le sta dando una grande opportunità di crescita».

IL RAGAZZO

L’amico Tommaso Calce, sedici anni, frequenta la scuola edile di Treviso, ha cominciato prima di Elena coinvolgendo la Mamma Barbara Piovesan diventata anche lei volontaria. Già a 12 anni mentre frequentava il secondo anno di scuola media a Marcon, non ha resistito all’attrazione per il volontariato seguendo i corsi della scuola. «Questa esperienza mi ha subito entusiasmato, soprattutto perché mi da la possibilità di aiutare il prossimo e fare gruppo con altre persone che hanno i miei stessi interessi. La Protezione Civile di Mogliano con questa modifica dello statuto mi sta dando l’opportunità di essere operativo. Ogni ramo dell’attività è per me appassionante e mi piace fare di tutto, ammetto però che ho avuto fin da subito un interesse per le pompe idrauliche e vorrei specializzarmi in questo tipo di intervento».

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA