MOGLIANO - La malattia si è portata via Piergiorgio Tozzato, a 76 anni. «Perdiamo un uomo instancabile che ha dato un importante contributo per migliorare la nostra città; ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore» sono le parole del sindaco di Mogliano Davide Bortolato.

IL RICORDO

«Piergiorgio è stato uno dei promotori del Palio dei Quartieri, motore del Comitato della sagra del Rosario, presidente dell’associazione del Quartiere Centro Nord fino a quando la malattia glielo ha permesso» continua il sindaco. Parole toccanti sono state espresse dal parroco don Samuele che ha accompagnato Piergiorgio Tozzato nei mesi più difficili della malattia. «Piergiorgio ha tradotto nella sua vita concreta la propria spiritualità cristiana, con tanta attenzione alle persone bisognose che lo hanno reso una figura bella e generosa. Non saprei dire a quante associazioni Piergiorgio abbia dato il suo contributo: dal Quartiere alla Fiera del Rosario ma anche alla associazione “Il nostro domani” che si preoccupa di garantire un futuro sereno a quei figli disabili che un giorno, senza genitori, si sarebbero trovati in difficoltà. Ho avuto la fortuna di esserne amico – continua don Samuele - ma anche di accompagnarlo nell’ultimo tratto della sua vita. Ogni uomo e ogni donna, quando si confronta con la tematica della propria morte, mostra la stoffa con la quale ha tessuto la propria vita. Piergiorgio, con la serenità della forza cristiana, convinto della vita oltre la morte, ha vissuto questa tappa come un atto di passaggio, dando forza e serenità ai suoi cari. Pensare a Piergiorgio significa pensare alla moglie Adriana, come ai figli Silvia e Paolo, tutti attenti alla traduzione nella vita concreta, della loro spiritualità».



«LA SUA GENEROSITA’»

E di un uomo con spiccato altruismo e generosità, parlano tutti a Mogliano dove Piergiorgio Tozzato è nato e vissuto. «Ho apprezzato, quando condividevamo la carica di Presidente di quartiere, lui al Centro nord e io al Centro sud fino al 2019, - racconta Lino Sponchiado ora presidente del consiglio comunale - la sua visione delle priorità che andava oltre i confini territoriali». Lo scorso giugno si sono svolte le elezioni per i rinnovi delle cariche all’interno delle associazioni di quartiere e Piergiorgio Tozzato, consapevole della sua malattia, aveva sostenuto la candidatura di Andrea Pellizzon che è stato eletto presidente del Quartiere Centro Nord. «Ho fatto tesoro dei suoi consigli e ho preso appunti su quel principio di solidarietà inteso come fattore di aggregazione» racconta il neo presidente Pellizzon. Il funerale mercoledì alle 15,30, nella Chiesa di Santa Maria Assunta.