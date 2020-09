MOGLIANO - I residenti di via Monte Pasubio a Mogliano si sono svegliati domenica mattina con la strada imbrattata di vernice. Nella notte di sabato qualcuno che non ama i dossi posti sulla via, ha sfogato la proprie ire contro un cancello e lo specchio stradale, scrivendo frasi ingiuriose sulla carreggiata del tipo mettete un altro dosso e vi ammazzo il cane chiaramente rivolto a qualcuno che abita in quella via. Ci sono già due denunce, una ai carabinieri e una ai vigili urbani, presentate proprio dai proprietari del cane lupo che abitano nella casa affacciata su via Monte Pasubio. Lo hanno fatto per tutelare il loro bellissimo Romeo, cane pastore di soli due anni.



LA PAURA

«Lui non c'entra niente ma nemmeno noi. Non siamo stati noi ad aver messo i dossi sulla strada» afferma la coppia. I due raccontano che sabato notte, rientrati tardi dopo una serata tra amici, hanno sentito un'auto transitare a velocità sostenuta e frenare di colpo pochi metri più avanti la loro casa. «Abbiamo guardato dalla finestra del piano superiore e abbiamo intravisto tre giovani accucciati accanto all'auto. Abbiamo pensato che stessero controllando eventuali danni alla vettura per non aver rallentato nel superare i dossi. E non ci abbiamo più pensato» dicono. Solo domenica mattina, con la luce del giorno, hanno fatto la brutta scoperta. Lunedì mattina si sono subito recati dai Carabinieri, per sporgere denuncia riguardo alle minacce ricevute, e dalla Polizia locale per l'imbrattamento della strada, soprattutto dello specchio stradale, che serve alla visuale nelle manovre.



L'AMAREZZA

Cosa ha dato così fastidio? Tre di questi dossi rallentatori erano stati posti circa un anno fa. Ne è stato aggiunto un quarto perchè si era constatato che le auto ricominciavano ad accelerare dopo i tre ostacoli. Amareggiato l'assessore alla sicurezza urbana Marco Donadel che trova le scritte sgradevoli. «I quartieri vogliono i dossi per rallentare le auto e il messaggio scritto sulla strada non è affatto un bel segnale. Comunque in questo mese non ho avuto nessuna segnalazione che i dossi provocassero disagi». Andrea Foffano, presidente del quartiere Ovest, spiega: «Sono i residenti possono usare quelle strade, chi ha imbrattato con quelle scritte potrebbe non conoscere la zona. In quel tratto mi risulta esserci una Ztl. L'autore del gesto è un incivile e una simile azione non è giustificabile, in quelle vie bisogna moderare la velocità». Anche in piazza Pio X alcuni residenti reclamano da tempo i dissuasori. E ora si sta pensando alla modifica dell'incrocio rialzando la carreggiata come è già stato fatto dall'amministrazione Arena in via Mameli.



