MOGLIANO - A Marocco i gatti, spariscono. E qualcuno è così convinto che vengano rapiti da aver presentato regolare denuncia ai carabinieri. Da inizio aprile le sparizioni non si contano e nel quartiere, dove decine di famiglie hanno in casa un amico felino, si sta diffondendo una certa apprensione, al punto che dei cartelli sono stati affissi nei luoghi di maggiore passaggio per invitare tutti alla massima attenzione.



L'AVVISO



Nel quartiere di Marocco, ma non solo - si legge - si sono verificate diverse sparizioni di gatti, sempre di sera e senza alcun ritrovamento, nemmeno in strada o nei fossi. E già questo dettaglio rappresenta un'anomalia. Purtroppo, anche a distanza di giorni, quando un gatto non si trova, prima o poi da qualche parte sbuca una carcassa abbandonata lungo una strada o in qualche canale. In questo caso non è mai stato trovato nulla. Da qui la convinzione che non si tratti di semplici allontanamenti, ma che ci sia qualcuno che ha messo il moglianese nel mirino e che stia rapendo gli amici a quattro zampe per chissà quali fini.



L'ALLARME



Per tali ragioni - continua il testo del manifestino appeso nei parchi moglianesi - alcuni cittadini hanno presentato diverse denunce/esposti alla caserma dei carabinieri di Mogliano perchè si attivino nella tutela degli animali, secondo quanto previsto dal Codice penale. Poi l'avvertimento: Chiediamo a tutti voi di prestare attenzione e di segnalare qualsiasi movimento sospetto. Ma le segnalazioni di gatti spariti si susseguono in tutta la Marca. A parte il caso di Mogliano, dove il mistero resta fitto e in tanti attendono qualche sviluppo, un po' in tutti i comuni si sprecano gli appelli e le richieste di aiuto. Un punto di riferimento per chi cerca in tutti i modi di ritrovare il micio di casa, senza rassegnarsi a darlo per disperso, è la pagina Facebook Gatti Treviso. Decine di post, ogni giorno, vengono pubblicati corredati con foto di mici di ogni tipo: neri, tigrati, bianchi, rossi, maschi, femmine, anziani o cuccioloni. Il periodo, la primavera, spinge i maschi (soprattutto quelli non sterilizzati) ad allontanarsi per perlustrare il territorio. Ma se il giro prevede anche l'attraversamento di strade, la probabilità di non tornare più a casa è elevatissima. La segnalazione al sito, dove vengono anche dati importanti consigli per indirizzare in maniera proficua le ricerche, a volte funziona. Non sono tanti casi, ma tra tanti messaggi più o meno disperati sbuca qualcuno che vuole condividere la felicità per aver ritrovato il proprio gattino. A Marocco invece restano in attesa.