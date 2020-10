MOGLIANO VENETO - Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di martedì a Mogliano Veneto. Un operaio cinquantenne è precipitato da un cestello durante un intervento in un'abitazione privata in via Trento. L’uomo è stato ricoverato in massima urgenza all’ospedale di Treviso. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Spisal

Ultimo aggiornamento: 13:17

