Schianto fra uno scooter e un'auto: grave un ragazzo di 21 anni, operato nella notte

MOGLIANO VENETO - Incidente nella serata di domenica 27 febbraio, intorno alle 22, all'intersezione fra via Gatta e via Scaramuzza: Uno scooterista si è scontrato con una vettura, restando ferito in modo grave. Il giovane ferito, M.G, 21enne di Zelarino, è stato operato nella notte.

Secondo una prima ricostruzione lo scooter stava percorrendo via Gatta verso Mogliano quando si è scontrato con una Audi che stava svoltando a sinistra per via Scaramuzza, senza rispettare una precedenza. Alla guida B.F., 53enne di Mogliano.