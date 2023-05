MOGLIANO - Nuovo hotel domotico e senza personale: plauso da Fipe e Confcommercio. The Foscarini, il nuovo hotel che sorge in una residenza storica a Mogliano, reinterpretata per creare un hotel ecosostenibile e di design, incassa i pareri entusiastici delle categorie . « The Foscarini è un modello-promuove Federico Capraro- come sempre l’hotellerie beneficia di chi arriva da altri mondi, in questo caso dalla tecnologia. N on è l’unica soluzione e non sacrifica il capitale umano, ma senza dubbio dimostra quello che l’intelligenza artificiale può fare anche nel campo dell’ospitalità » . Concorde anche Dania Sartorato. « Il self check-in è spesso esigenza del cliente o comunque un servizio apprezzato. Quindi va reso merito a imprenditori come Patrizio Bof con Palazzo della luce ed altro che sono riusciti ad anticipare le tendenze con esperienze innovative capaci di un importante valore aggiunto » .

INNOVATIVO

L’innovativa tecnologia presente in albergo, capace di rendere il soggiorno interamente meccanizzato ma anche warm grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, è secondo Fipe e Confcommercio l’esempio di un futuro possibile in un settore oggi in sofferenza a causa della mancanza di personale. « Domotica e innovazione tecnologica spinta per 30/60enni smart sono un futuro che è già presente e che riscontro anche nella mia attività di micro accoglienza dove il self check-in è spesso un servizio che il cliente può selezionare dall’applicazione con facilità anche da smartphone attraverso filtri. Tutto estremamente intuitivo » aggiunge Dania Sartorato sottolineando che comunque la tecnologia non potrà mai soppiantare il personale. « Il turismo è anche ricerca di sorriso, accoglienza fisica, informazioni utili alle escursioni, suggerimenti per gli itinerari più belli, cosa visitare e dove mangiare e anche accompagnamento personale » . Per questo la Presidente Fipe non parla più per la provincia di Treviso di turismo ma di turismi legati ad aree Unesco e protette come i parchi naturali, da enogastronomico a escursionistico a ciclabile, culturale, religioso. « Di conseguenza diversificare le strutture ricettive è un’esperienza positiva che va incontro alle esigenze del cliente integrando presenza digitale e fisica » conclude Sartorato.

SMART