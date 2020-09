Droga, aggressioni, baby gang scatenate: scatta l'emergenza in centro

Mogliano e le baby gang: linea dura Per il Comune è tempo di t olleranza zero. « Sono situazioni che in una città come Mogliano non possono accadere - commenta l’assessore alla sicurezza urbana Marco Donadel- questi incresciosi avvenimenti non sono più tollerabili. Nei prossimi giorni siamo pronti a chiedere un incontro ufficiale con la Prefettura per capire come intensificare quanto fatto fino ad oggi per arginare definitivamente questi episodi; già i servizi serali della p olizia l ocale hanno ottenuto ottimi risultati nel controllo del territorio e nella prevenzione di fatti criminosi, ora siamo pronti a creare una vera e propria rete con le f orze dell’ o rdine e la Prefettura » . Il sindaco Davide Bortolato invoca la coscienza dei genitori: «C hiudere gli occhi nelle famiglie in cui ci sono ragazzi difficili non risolve la soluzione, è giusto che i genitori prendano coscienza che non tutti questi episodi sono “ragazzate” ma c’è bisogno di una cooperazione formativa tra i stituzioni e f amiglie ».