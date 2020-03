MOGLIANO VENETO - Terremoto in giunta a Mogliano. Ieri pomeriggio sono arrivate, del tutto inaspettate, le dimissioni volontarie di Carlo Albanese, assessore alla sicurezza e figura di punta della Lega cittadina. Una decisione che ha lasciato di stucco la città. Albanese è stato infatti il candidato più votato nelle liste del Carroccio, e a lui era stato affidato uno degli assessorati più delicati, quello alla sicurezza. Sotto molti riguardi quella di Carlo Albanese era la presenza di maggior spicco anche all'interno della maggioranza. La vicenda acquista tutta un'altra plausibilità se il nome di Carlo Albanese viene associato a un profilo Facebook, quello di tale Donato Tarantella.



LA SPIEGAZIONE

A spiegare l'accaduto è Daniele Ceschin, ex vicesindaco, protagonista di offese e dichiarazioni mendaci via social proprio ad opera di questo profilo, rivelatosi poi un fake riferito all'ormai ex assessore. Nello specifico dal profilo di Donato Tarantella era partita l'accusa che Ceschin non fosse stato assunto nell'attuale istituto primario per cui lavora tramite legale graduatoria. Da qui la querela contro ignoti presentata dall'ex vicesindaco. Ma nessuno poteva immaginare che dietro questo nome si celasse l'assessore alla sicurezza Carlo Albanese. A chiarire la dinamica dei fatti lo stesso Ceschin, avvertito dalle forze dell'ordine che, tramite la polizia postale, erano riusciti a risalire a chi aveva aperto il profilo. «Ieri pomeriggio i carabinieri di Mogliano Veneto mi hanno comunicato la vera identità che si celava dietro il profilo fake Donato Tarantella che nello scorso settembre mi aveva diffamato su Facebook attraverso affermazioni molto pesanti e false relative alla mia professione. Si tratta dell'assessore Carlo Albanese, che credo si sia già dimesso in queste ore dopo che nella giornata di ieri si è autodenunciato dell'accaduto».



L'IMBARAZZO

Due giorni fa infatti, alla stazione dei carabinieri di Mogliano si è presentato Albanese insieme al suo legale per autocostituirsi e lasciare una lettera personale indirizzata a Ceschin. La conferma del fatto che proprio la figura dell'assessore alla sicurezza stia dietro il falso profilo di un odiatore da tastiera ha creato imbarazzo in maggioranza. Ceschin ha confermato di aver ricevuto le scuse di Albanese aggiungendo che però comunque non ritirerà la querela. «Trovo allucinante che un assessore in carica da tre mesi abbia pensato di creare un profilo fake per dialogare su Facebook e attaccare un avversario politico, peraltro un consigliere di opposizione; che lo abbia fatto sul piano personale e professionale e non su contenuti politici; che abbia messo in dubbio la mia procedura di assunzione nell'istituto scolastico in cui insegno, avvenuta tramite graduatoria, gettando un'ombra anche su altre persone e su un'istituzione come la scuola; che si sia autodenunciato ben dopo cinque mesi dai fatti» annota Ceschin. L'attuale consigliere chiede inoltre di sapere se e da quanto tempo il sindaco e gli altri componenti della giunta fossero a conoscenza di questa vicenda francamente imbarazzante per loro e per l'istituzione che rappresentano. Una vicenda - conclude - che riguarda la Lega che ha ricevuto più voti a Mogliano, peraltro premiata con l'assessorato alla sicurezza. Solidarietà a Ceschin è espressa dal Pd provinciale. «Nascondersi dietro un profilo fasullo per calunniare chi non è della tua parte è un modo di fare che non ci appartiene - afferma Giovanni Zorzi - per noi fare politica è tutta un'altra cosa». Anche l'ex assessore all'ambiente Oscar Mancini vuole ribadire la sua vicinanza a Ceschin. «A nome dell'Anpi rivolgo un plauso alle forze dell'ordine per scoperto un leone da testiera che in modo ignobile e vigliacco formulava false accuse contro Daniele Ceschin». © RIPRODUZIONE RISERVATA