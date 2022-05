PAESE - «Siamo convinti che la bellezza non abbia proprio età». Potrebbe sembrare una frase fatta. In qualche modo finta. E invece Claudia Favaro, 49enne di Paese, vulcanica imprenditrice titolare del negozio di abbigliamento Armadio in giardino, l'ha riempita di contenuti. Come? Scegliendo due modelle over 69 per la sua ultima campagna sui social. Maria e Linda stanno per compiere 70 anni, sono entrambe nonne e per un giorno si sono trasformate in vere e proprie modelle posando con gli abiti dell'Armadio in giardino. Anzi, visto il successo ottenuto, potrebbe non essere che l'inizio. «La bellezza non può mai avere regole rigide - spiega Favaro - l'unico aspetto fondamentale è piacersi a qualsiasi età e con qualsiasi forma».

L'IDEA

«Una volta una cliente mi ha detto una cosa che mi ha particolarmente colpito: non sono tanto alla ricerca di un vestito che in senso assoluto mi stia bene, quanto di un vestito che mi faccia sentire bene - aggiunge - ecco, credo che questo sia il fulcro di tutto. Anche di questa scelta delle modelle over 69». Maria e Linda abitano entrambe a San Candido, provincia di Bolzano. La prima gestisce da quasi cinquant'anni uno studio fotografico assieme al marito. La seconda, invece, è un'albergatrice. Favaro le ha conosciute dopo aver aperto un altro negozio nella stessa San Candido: Punto atipico. L'idea di farle diventare modelle per un giorno le frullava in testa già da qualche mese. E ha trovato presto sponda in Maria e Linda, che hanno dato la loro disponibilità a titolo gratuito nel mondo più naturale. «Siamo state le prime a divertirci», dice Claudia Favaro.

GLI SCATTI

Nei giorni scorsi si è passati dalle parole ai fatti. Dopo aver scelto i vestiti, il gruppo si è trasferito nell'atelier specializzato in fotografie artistiche, analogiche, in particolare in bianco e nero. Sono nati qui gli scatti rimbalzati tra i social nelle ultime ore. «Senza ritocchi e senza alcun tipo di preparazione particolare», sottolinea Maria. E a dirlo è una che di fotografie se ne intende, vista l'esperienza nel settore. «Da ragazzine eravamo un po' ribelli. Ma adesso siamo assolutamente normali continua tra due mesi io compio settant'anni. Abbiamo i capelli bianchi, siamo nonne e la nostra vita è ancora piena di lavoro e di interessi». Nulla da invidiare alle giovani top model che puntano ad avere un fisico sempre perfetto, a volte anche senza rinunciare a qualche intervento di chirurgia plastica. Ovviamente tutti pensano con un sorriso alla propria gioventù. Ma questo non vuol dire che non si possa trasmettere un messaggio di bellezza continuando a curarsi anche quando l'età inizia a prendere il volo. «Ogni donna è naturalmente bella - evidenzia Maria - certo, a nessuno dispiace essere giovani. In alcune occasioni, però, le giovani sono tutte prese in modo esagerato dalla palestra, dall'estetista e così via. Noi qui abbiamo voluto mostrarci come donne con la nostra età, che continuano a lavorare tutti i giorni, con attenzione verso noi stesse e soddisfatte della vita che conduciamo». Con queste premesse, non potevano esserci foto migliori. E non è detto che ora per le due modelle over 69 non si possa aprire una nuova carriera tra i set fotografici. «Ben venga concludono entrambe con un sorriso noi ci siamo divertite. Se dovesse accadere di nuovo, affronteremmo la cosa proprio con lo stesso spirito».