Dopo i reali inglesi Love in Kyo veste anche il piccolo Leo, figlio della coppa Fedez-Ferragni

di Elena Filini

TREVISO - Da, tutte pazze per. Le baby celebrità vestono rigorosamente made in Treviso. A firm. E dopo le teste coronate è il momento delle fashion blogger. Chiara Ferragni pochi giorni fa, in occasione del secondo complimese di Leone, suo primogenito nato dall'unione con Fedez, ha pubblicato nelle stories su Instagram le immagini del bimbo con un completo in cachemire azzurro firmato dalla nota casa di moda per under 12 trevigiana. «Abbiamo mandato al piccolo Leo una simpatica salopette in cachemire cotone con body coordinato - spiega Elisabetta Gazzotti - nulla di commerciale, però. Un semplice cadeau. A Chiara è piaciuto». Se Ferragni posta, tutto il mondo guarda. E scatta il meccanismo dell'emulazione. Il video sta rimbalzando sui profili delle mamme vip di tutto il mondo. E il rating di Loveinkyo sale.