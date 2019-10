Moda, chiudono 40 aziende: «Strangolate dai laboratori cinesi»

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Quaranta aziende artigiane di moda entro la fine del 2019 nella sola provincia di Treviso chiuderanno i battenti. Pari al 5% del comparto. Un danno pesantissimo che ha tra le cause principali la concorrenza, spesso sleale. Ci sono infatti quattro laboratori irregolari made in Cina ogni tremila abitanti che possono permettersi prezzi di molto inferiori agli artigiani trevigiani. E gli imprenditori italiani che restano senza lavoro si riconvertono come controllo qualità per le aziende cinesi. E' Giuliano Secco, presidente...