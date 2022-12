Maser, incidente sul lavoro: operaio precipita da una impalcatura al mobilificio Zalf

MASER (TREVISO) – Operaio cade da un’impalcatura: ricoverato all’ospedale. Incidente sul lavoro stamattina, 27 dicembre, a Maser, al mobilificio Zalf di via Marosticana. La ditta è chiusa per le festività ma erano in corso alcuni lavori di manutenzione. Verso le 9.20 un operaio è scivolato da un ponteggio, cadendo da un’altezza di circa tre metri. Subito è scattata la chiamata al 118: sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e anche l’elicottero. Anche se il ferito, fortunatamente, non era in pericolo di vita, i sanitari hanno optato comunque per il trasporto in elicottero. Il lavoratore ha raggiunto quindi il pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Sull’infortunio indagano ora i tecnici dello Spisal, intervenuti in via Marosticana per eseguire i rilievi e accertare eventuali responsabilità.