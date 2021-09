MASER - Ha compiuto 90 anni da pochi giorni, ma per lui l’età non conta e continua a coltivare la sua passione più grande: le corse con la bici. In sella alla sua due ruote bianca Agostino Andreazza, conosciuto a Maser con il soprannome “Ino”, percorre ogni giorno fino a 50 chilometri e prima della pandemia arrivava addirittura oltre i cento. Agostino è ironico, attivo e socievole e ricorda ancora i tempi della guerra, quando era poco più che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati