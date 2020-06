Mister Italia web, Eros è il più bello del Montello: «Ho partecipato per scherzo»

Mister Italia web

Eros De Conto

Evidentemente, l'aria del Montello fa bene. Sì, perché il secondo più bello d'Italia, secondo la Giuria tecnica che ha assegnato i tre titoli di, non arriva da una grande città ma da un paesino della Marca. Volpago del Montello, appunto. Si chiama, è alto 1.84, ha 27 anni, capelli castano chiaro, occhi verde/grigio, è del segno leone e abita da sempre nella campagna volpaghese. In paese ha frequentato le scuole elementari e medie, poco lontano, a Montebelluna, il biennio dell'istituto agrario, prima di lasciare la scuola per fare l'operaio in un'azienda di materie plastiche, inizialmente a Montebelluna e poi a Cornuda. Eros di nome, Eros di fatto, insomma. E mai il detto latino nomen omen fu più azzeccato.IL NOME E LA NONNA«Ogni volta in cui mi presento in un'agenzia fanno un commento al riguardo -dice il Mister Italia d'argento- vorrà dire che non avrò mai bisogno di un nome d'arte». Che sia l'oggetto del desiderio di tantissime italiane e non solo non c'è dubbio. Glielo dicono gli innumerevoli messaggi che riceve. «Il più comune -racconta Eros- è bello, bellissimo, unito a un complimenti alla mamma». Qualcuna che spicchi per originalità, però, finora non c'è stata. E neppure una ragazza che gli abbia fatto perdere la testa. «Voglio bene a tutte -prosegue Eros- ma devo ancora trovare quella con cui portare avanti una storia». E, per ora, le fan numero uno di Eros, che si definisce un ragazzo leale, attivo, affidabile ed emotivo, sono la mamma Marcella e la nonna Oliva. «Sono molto orgogliose, soprattutto la nonna, che faccio comparire in un sacco di storie su instagram».Nonna Oliva ha 91 anni, è legatissima al nipote e vorrebbe tanto vederlo sistemato. «Quando mi vede con il telefonino -aggiunge Eros- mi chiede se sto scrivendo alla morosa e vorrebbe tanto che gliela presentassi. In realtà, però, non ce n'è nessuna». Spontaneo chiedersi, poi, da chi abbia preso quel volto che incanta. «Dicono che assomiglio a mio nonno, il papà di mia mamma». Che doveva indubbiamente essere un bell'uomo, a giudicare dal nipote. «Non so se sono bello -dice Eros- Basandomi su ciò che dicono gli altri dovrei dire di sì, però non mi sembra di essere un tipo che si dà arie».LE SFIDEDel resto, il concorso nel quale è arrivato secondo è stato il primo della sua storia, nonostante da tempo abbia intrapreso l'attività di modello. «La partecipazione è nata quasi per scherzo -spiega- mi hanno contattato chiedendomi se volevo partecipare al concorso. E lo ho fatto. Vorrei però che l'attività di modello diventasse una professione».Rimanendo a Volpago? «Mai dire mai -dice Eros- Al momento comunque non ho né figli né legami quindi non escludo di spostarmi. Ciò che mi importa è raggiungere l'obiettivo. In qualsiasi settore, come modello, foto modello o anche qualche altro ramo». Intanto, i primi classificati per la categoria Mister Italia Web accederanno alle fasi nazionali in programma a settembre a Lignano. «Covid permettendo saranno in presenza -prosegue il modello- e sinceramente lo preferisco. Almeno lì le persone possono vederti davvero e se devono chiederti qualcosa puoi rispondere». Chissà, magari sarà anche l'occasione in cui Eros troverà l'amore vero. Per la gioia di nonna Oliva.