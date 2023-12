TREVISO - Un’installazione dedicata all’infanzia per il periodo natalizio e un Capodanno da vivere sul palco del Teatro del Pane con l’attore e cantante trentino Matteo Ferrari in “Maramao. Canzoni per Capodanno”. Ma anche un film e il cantiere aperto della stagione 2024 al TdP e del prossimo festival “La Giusta Distanza”. Mirko Artuso non si fa mancare niente nell’ultimo scorcio dell’anno e però la novità principale di questi giorni è “Il Villaggio Incantato”, installazione teatrale dedicata all’infanzia in cui entrare e interagire per lasciarsi andare (appunto) all’incantamento. Attraverso le Case Armoniche, le sculture che ha realizzato con materiali naturali e di riciclo, e le sue illustrazioni ideate per l’occasione, il pubblico potrà scoprire al Teatro del Pane di Villorba un mondo immaginario e incantato. Ad accogliere i curiosi visitatori ci sarà lo stesso attore e illustratore Artuso, che darà alcune indicazioni su come esplorare il villaggio incantato (info teatrodelpane.it).

Mirko, come nasce il progetto del Villaggio Incantato?

«Nasce dal bisogno sempre più forte di occuparmi dell’infanzia. Negli ultimi tre anni ho pubblicato tre “Quaderni illustrati” per Kellermann editore e mi sono interrogato sui temi dell’assenza e degli errori in particolare. Credo che sia sempre più necessario guardare al futuro con occhi diversi e che nei bambini ci sia questo potenziale cambiamento in divenire. Mi sembra che l’interlocutore, il fruitore più sensibile oggi sia proprio il bambino e che l’età dell’infanzia spesso costretta all’interno delle mura scolastiche sia una ricchezza preziosa, inestimabile. Molti artisti nella storia si sono ad un certo punto occupati dell’infanzia con risultati spesso davvero sorprendenti».

Cosa le piace?

«A me interessa molto il rapporto nuovo che si può instaurare tra bambino e adulto proprio nella fruizione alla bellezza e all’immaginazione. “Il Villaggio Incantato” cerca di innescare proprio questo rapporto, un dialogo sul futuro tra le generazioni».

Dal punto di vista dell’esperienza, in cosa consiste concretamente?

«Con il Villaggio Incantato il visitatore avrà un rapporto personale e intimo fatto di luci, ombre e suoni, brani da leggere e storie narrate da ascoltare o da inventare. Piccoli mondi da scoprire e interpretare, indizi da raccogliere per capire meglio il significato delle immagini che si incontrano sulla via. In questa installazione teatrale si potrà ascoltare, toccare, scrivere, disegnare, ammirare, raccontare, illuminare e lasciare un messaggio al vento. Quella che si definisce una vera e propria mostra/installazione interattiva in cui lasciarsi andare all’immaginazione e all’incantamento. Io stesso sarò presente per dare ai visitatori delle preziose indicazioni e consegnare la chiave d’accesso al Villaggio Incantato».

Perché è importante educare alla bellezza?

«Educare alla bellezza e al riutilizzo degli elementi naturali come il legno, il ferro e altri materiali, lasciarsi andare alle emozioni esplorando, immaginando, ascoltando, guardando, raccontando le proprie idee e i propri sogni, penso sia un buon modo per avere cittadini del futuro più attenti e sensibili».

Altri progetti in corso?

«Ho terminato le riprese del film “Squali” per la regia di Alberto Rizzi (Magenta Film), liberamente tratto dai “Fratelli Karamazov” di Dostoevskij. Interpreto un ruolo davvero coinvolgente: il personaggio di Leone Camaso, padre dei fratelli, mi ha costretto a toccare corde della mia intimità più profonda e a incontrare emozioni molto diverse tra loro. Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto».

Cantieri aperti in teatro?

«Sto lavorando alla quinta edizione del festival “La Giusta Distanza” e ai prossimi eventi che presenteremo a partire da gennaio al Teatro del Pane».