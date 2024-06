​VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ballottaggio Balliana-Posocco. È questo l’esito del primo turno alle amministrative di Vittorio Veneto. Centrosinistra contro centrodestra, una sfida che ora apre a tante incognite con l’elettorato degli altri due candidati, il leghista Giovanni Braido e la civica Luisa Camatta, che potrebbe rappresentare l’ago della bilancia. Il vincitore ufficioso di questa tornata elettorale è però l’astensionismo: mai così pochi elettori alle urne. Affluenza sotto il 50%, precisamente il 49,92%: cinque anni fa era stata del 57,30%. La sezione in cui si è votato meno è la 33, quella di Formeniga trasferita quest’anno nella palestra di via Berlese nel quartiere di Santi Pietro e Paolo: solo il 22,44% l’affluenza. Da capire se sia un dato fisiologico del malessere che si registra verso la politica o se si sia trattato di un modo per protestare contro la chiusura del seggio originariamente collocato nell’asilo della frazione. Pure la sezione 5 di Nove, trasferita ora a Forcal, ha avuto un’affluenza ai minimi storici del 35,83%.

Vittorio Veneto al ballottaggio, i risultati

Venendo ai risultati di questo primo turno, nessuno dei quattro candidati sindaco ce l’ha fatta a superare il 50% più uno e a essere eletto al primo turno così come accadde ad Antonio Miatto cinque anni fa. Finiscono al ballottaggio Mirella Balliana della coalizione di centrosinistra (Pd, Rinascita Civica-Partecipare Vittorio, civica Balliana Sindaco, Progetto Vittorio Futura e Vittorio Vive) e Gianluca Posocco supportato dalle liste Forza Italia, civica Posocco Sindaco e Toni Da Re. Balliana ha ottenuto poco più del 40% delle preferenze, Posocco ha sfiorato un 33%. Distaccato di dieci punti il candidato leghista Giovanni Braido (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Vittorio, Indipendenza Veneta, civica Braido Sindaco). Sotto il 5% l’esito di Camatta e della sua Rete Civica per Vittorio Veneto. «Ci sarà un confronto molto netto con Posocco – le prime parole di Balliana - Noi porteremo le nostre questioni all’attenzione della città. Penso che verranno anche spiegate le modalità con cui noi intendiamo gestire Vittorio Veneto, puntando su partecipazione, trasparenza e ascolto». «Parleremo di programmi e di visione della città: saranno 15 giorni di confronto utile – afferma Posocco -. Quello di essere al ballottaggio è un risultato sperato e cercato, frutto di un lavoro di una grande squadra, con alta qualità professionale, squadra che ha saputo trasmettere il nostro programma di una visione lungimirante della città al di là del decoro urbano. Un risultato che ha premiato chi ha parlato di programmi. Ringrazio Toni Da Re che ci ha visto».

Le reazioni

Quanto al ballottaggio, Posocco ha annunciato di voler parlare con gli elettori di quella parte di centrodestra che da ex leghista conosce. «Qualche sensazione buona c’era, ma non a questi livelli» ha ammesso un soddisfatto Toni Da Re con riferimento al risultato di Posocco. Quanto alle liste, la più votata è risultata quella di Balliana sindaco scelta da oltre il 15% degli elettori, seguita a stretto giro dalla civica Posocco Sindaco, dal Partito Democratico e dalla lista Toni Da Re. Fratelli d’Italia ha di poco superato il 12%, Lega sotto l’8%, Forza Italia sopra il 6,6%. Record di preferenze ancora una volta per Antonella Caldart, seguita da Toni Da Re e da Gianni Rasera della lista di Da Re. Quarto Paolo Santantonio di Forza Italia, seguito da Barbara De Nardi del Pd. «Qualcosa di sprint è mancato – ha commentato il leghista Stefano Trubian -. La spaccatura del centrodestra si è fatta sentire e l’abbiamo pagata». «Siamo insoddisfatti, anche per il lavoro svolto – il commentato del segretario della Lega vittoriese Roberto Parrella -. Braido avrebbe portato qualcosa di diverso con le sue idee alla città. Non avevamo promesso mari e monti, ma poche e semplici cose. Siamo consci di aver fatto un ottimo lavoro in campagna elettorale». «Un dato sufficiente rispetto ad un lavoro fatto e ad una campagna per noi difficile - ha riflettuto Carlo Casagrande una delle anime di Rete Civica -. Domani sera (stasera ndr) ci ritroveremo per commentare i dati». Di qui a venerdì previsti incontri, confronti ed eventuali indicazioni per il ballottaggio.