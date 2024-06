Elezioni, Vittorio Veneto al ballottaggio. Mirella Balliana: «La città ha voglia di cambiamento, premiati i giovani. Ora ci si mette le scarpe da ginnastica e si corre»

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Elezioni a Vittorio Veneto, Mirella Balliana il giorno dopo il voto pensa già al prossimo 23 e 24 giugno quando i cittadini saranno chiamati nuovamente alle urne per decidere chi sarà il sindaco tra lei e Gianluca Posocco. «Il ballottaggio era un risultato quasi scontato, dalle sensazioni che abbiamo raccolto durante la campagna elettorale c'era avvicinamento e sostegno da parte dei cittadini. Vincere al primo turno sarebbe stato difficile, ci impegneremo ancora di più - poi aggiunge -. In città c'è voglia di cambiamento ed è stata premiata la mia civica dove c'erano volti nuovi dalla politica.

Ad ottenere più preferenze sono stati due ragazzi giovani».

E sulla sfida con Posocco afferma: «Durante la campagna elettorale era nell'aria che la candidatura di Posocco fosse avanti rispetto a quella di Braido. Con le Europee pensavamo che i voti si riversassero su Braido - spiega -. Andremo contro Posocco sapendo che rispecchia buona parte della giunta uscente, noi ci appelleremo a chi vuole un cambiamento per la città di Vittorio Veneto». La corsa al ballottaggio: «Al momento stiamo ancora valutando la questione apparentamenti. Vediamo se ci sono margini per accordi, puntiamo soprattutto sui cittadini e sulla volontà di far meglio per la propria città. Il dialogo rimane aperto con tutti. Noi pensiamo che l'elettore abbia voglia di cambiare - spiega -. Questi 15 giorni si prospettano con una carica di entusiasmo ancora maggiore e andando a sentire più cittadini possibili sul territorio per capire necessità, urgenze e cosa si aspetta l'elettorato. Ci si mette le scarpe da ginnastica e si corre, chi mi conosce lo sa». (Intervista di Claudia Borsoi)