Mintz, Baglini e Brunello: la magìa degli Incontri Asolani

di Elena Filini

Maghe folli d'amore che ritornano dal passato in veste psichedelica, un violoncello e le voci di un coro nel nome di Bach e un incontro mozzafiato, quello con il violinista e direttore d'orchestra Shlomo Mintz. Gli Incontri Asolani di quest'anno prendono il volo: ecco un festival di respiro internazionale, con grande voglia di sperimentazione, carta bianca al talento degli artisti, e alcuni importanti certezze. Il premio Busoni, ad esempio, e il preludio all'anno beethoveniano con Baglini e la IX sinfonia in versione da camera. Dal 3 al 13 settembre incontri tra San Gottardo e il Convento di SS Pietro e Paolo, ritorni e dialoghi di grande suggestione. I tormenti della maga Armida fanno da sfondo al debutto del festival.INAUGURAZIONEIl 3 settembre al Convento dei SS. Pietro e Paolo ecco uno degli appuntamenti più originali della rassegna, che ancora una volta conferma l'attenzione del Festival per gli incroci, gli scambi e le intersezioni musicali: uno spettacolo, realizzato in collaborazione con Musicafoscari, il progetto musicale di Fondazione Ca' Foscari e Università Ca' Foscari a firma dal regista Tommaso Franchin che rappresenta un vero e proprio viaggio musicale in chiave contemporanea attraverso alcune delle vicende de La Gerusalemme Liberata di Tasso e una delle eroine più rappresentative, Armida. Il soprano Giulia Semenzato darà voce agli affetti della maga Armida, alla bella Erminia e alla guerriera pagana Clorinda, e sarà affiancata sul palco dal cembalista Gilberto Scordari, dal liutista e chitarrista Jadran Duncumb alla tiorba, e da Andre Lislevand alla viola da gamba. «Il programma-prosegue Federico Pupo, direttore artistico della rassegna- sarà arricchito e impreziosito dall'intervento di altri due giovani artisti, i compositori e sound-designer Giovanni Dinello e Victor Nebbiolo di Castri che creeranno, tramite complesse elaborazioni digitali in tempo reale, un avvolgente paesaggio sonoro in continua evoluzione».L'OSPITEIl 5 settembre alla Chiesa di San Gottardo, uno degli amici più cari degli Incontri Asolani, Mario Brunello, farà dialogare il proprio violoncello con il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto dal Maestro Cristiano Dell'Oste e con la voce del soprano Karina Oganjan, in un programma capace di unire l'austera sacralità luterana di Bach con alcune pagine del secondo 900. Ad Asolo arriverà anche Shlomo Mintz, che, in compagnia del pianista Sander Sitting, darà vita, martedì 10 settembre nella Chiesa di San Gottardo, al quarto concerto del Festival. Nell'occasione presenterà una sua recente composizione, la Sonatina Quatre Hommages. La serata conclusiva, il 13 settembre, sperimenta l'incontro tra la musica da camera e il vertice del sinfonismo per eccellenza, quello di Beethoven. Appuntamento da non perdere, a preludio delle celebrazioni beethoveniane del 2020, nella Chiesa di San Gottardo con l'esecuzione della Nona Sinfonia proposta nella trascrizione pianistica di Franz Liszt interpretata da Maurizio Baglini con il Coro dell'Accademia di Pescara diretto da Pasquale Veleno e ai Solisti dell'Accademia Verdiana 2019.