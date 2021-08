In giro con l'accetta e una bici rubata, denunciati due diciassettenni

TREVISO - Due diciassettenni sono stati deferiti all’autorità giudizaria minorile nelle ore scorse dai carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Treviso. Il primo, a carico del quale è scattata la denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, è stato trovato in possesso, presso un parco pubblico della periferia di Treviso dove stava transitando una pattuglia di militari dell’Arma, di un’accetta con quasi 10 centimetri di lama. Il ragazzo si è giustificato dicendo che stava utilizzando l’utensile, preso in prestito da un parente, per “allenarsi”, lanciandolo contro gli arbusti presenti nell’area verde. Il secondo minore è stato invece denunciato per ricettazione dalla stazione perché trovato in possesso di una bicicletta “a scatto fisso”, che aveva messo in vendita su una piattaforma di annunci economici on line, e che è risultata essere provento di furto denunciato nei giorni scorsi da un 38enne di Preganziol.