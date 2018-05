«Mi rubate il lavoro», ubriaco minaccia i colleghi con la pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASERADA -, estrae dai pantaloni unae li minaccia di morte. Unè statodai carabinieri per detenzione abusiva di arma da fuoco e minacce aggravate.L'uomo, lunedì pomeriggio, stava lavorando con altri tre colleghi in un', quando, redarguito perché in preda ai fumi dell', ha dato in escandescenze e, temendo ripercussioni sul posto di lavoro, ha estratto la pistola e puntandola contro gli altri lavoratori, di origini straniere., avrebbe detto il 57enne prima dell'intervento di un responsabile che è riuscito a farsi consegnare l'arma, unaL'operaio si è allontanato prima dell'arrivo dei militari dell'Arma che poco dopo lo hanno rintracciato nella sua abitazione di Spresiano, dove sono stati trovati altri 26 proiettili detenuti illegalmente. Sono in corso accertamenti sulla provenienza della pistola che non risulta censita nella banca dati. L’arrestato è stato tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.