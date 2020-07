Minaccia coppia di fidanzati con una siringa: arrestato reagisce anche agli agenti

TREVISO Ha cominciato ad apostrofare con epiteti e battute volgari la ragazza che, insieme al fidanzato, ieri stava passeggiando in Riviera Garibaldi a Treviso.



S.Y. già colpito dal foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Treviso non ha gradito la reazione del ragazzo e ha estratto una siringa monouso sprovvista dl cappucio protettivo minacciando entrambo per poi accanirsi contro la vettura dove i due spaventati avevano nel frattempo cercato rifugio. sul posto la polizia che lo ha tratto in arresto, nonostante la violenta razione del delinquente che ha sferrato calci e pugni ai poliziotti. Ultimo aggiornamento: 17:27