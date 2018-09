Ruba le chiavi di casa dei genitori della ex: «Faccio saltare il palazzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - «Faccio esplodere il palazzo»: scatta l'emergenza a Treviso per la chiamata di una donna alla sala operativa della questura. La donna ha riferito che il suole avevae le aveva mandato unsuLe volanti, arrivate immediatamente nei pressi di Borgo Cavalli, hanno ispezionato la casa, non trovando nessuno; pochi istanti dopo un’altra volante ha rintracciato l'ex fidanzato non lontano, mentre provava a nascondersi tra le macchine parcheggiate. Dopo un breve tentativo di fuga, gli operatori sono riusciti a bloccarlo ed a sottoporlo ad un controllo.L'uomo celava all’interno del suo zaino diversi oggetti idonei allo scasso, nonché numerosa refurtiva del furto appena effettuato, come ad esempio una carta di credito intestata al padre dell’ex fidanzata, una penna stilografica di valore, svariati francobolli. Inoltre, all’interno dello zaino, il soggetto deteneva anche un machete di oltre 30 centimetri.Messo in sicurezza e trasportato in Questura, i poliziotti lo hanno identificato perpersona nota alle forze dell’ordine conper resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e percosse, maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Il soggetto, affetto da problemi psicologici legati alla conclusione del suo rapporto con l’ex fidanzata, dava più volte in escandescenza, aggredendo gli operatori e ponendo in essere atti auto-lesionistici. Veniva a questo punto immediatamente trasportato al Pronto Soccorso per essere sottoposto ad accertamenti medico sanitari.Alla luce dei diversi precedenti del soggetto, tenuto conto anche della sua pericolosità, dimostrata anche dalle precedenti minacce all’ex compagna e dalla detenzione di un coltello di grosse dimensioni, M.L. è stato tratto inper il reato di furto in abitazione e denunciato per furto (delle chiavi di casa), minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere e trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo odierno.