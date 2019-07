Minaccia la ex con una pistola, in casa gli trovano un piccolo arsenale

TARZO - Nella mattinata di sabato 13 luglio i carabinieri di Cison di Valmarino hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione illegale di armi e munizioni da guerra un 56enne, S. M., residente a Tarzo di professione artigiano e incensurato. Le attività di indagine sono nate a seguito della denuncia per minaccia presentata nei confronti dell’uomo dalla ex compagna, verso la quale avrebbe brandeggiato una pistola durante una discussione relativa alla fine della loro relazione sentimentale, che S. M. non si rassegnava ad accettare.



Le dichiarazioni raccolte dalla donna hanno consentito ai Carabinieri di formulare alla Procura una richiesta per effettuare una perquisizione domiciliare nei confronti di S. M., che veniva firmata dalla pm Anna Andreatta ed eseguita presso l’abitazione dell’uomo a Tarzo.



Durante le operazioni sono state rinvenute le seguenti armi e munizioni, detenute illegalmente: pistola semiautomatica cal. 9 marca Browning; un revolver cal. 32 marca Peters; pistola semiautomatica cal. 34 marca Beretta; scacciacani mod. Combat Kai 8 mm; 209 cartucce cal. 9 e cal. 34.



Le armi e le munizioni sono state poste sotto sequestro, S.M. è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della Procura messo ai domiciliari presso la propria abitazione a Tarzo.

