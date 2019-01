Addio a Milva, la mamma che si è arresa a una rara malattia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ODERZO - Cordoglio in città per la morte di Milva Musacchio, 55 anni, volto noto anche perché il papà Raffaele era stato a lungo consigliere comunale nonché funzionario all'ufficio di collocamento. Il radioso sorriso di Milva si è spento a causa di una malattia rara, una patologia degenerativa contro la quale ha combattuto per un paio d'anni. Una malattia invalidante che alla fine l'ha vinta. Milva Musacchio era diplomata in ragioneria. Aveva lavorato allo studio del commercialista Filipozzi; nei tempi recenti lavorava per una ditta di Negrisia.