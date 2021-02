Migrante nel rimorchio per la legna, la scoperta del titolare di un agriturismo

SUSEGANA - I Carabinieri sono intervenuti ieri, chiamati dal titolare di un agriturismo di Susegana (Treviso), per verificare la sospetta presenza di persone nel rimorchio di un automezzo che aveva trasportato legna da ardere alla struttura. I militari hanno intercettato un giovane mediorientale, di età compresa fra 20 e 30 anni, privo di documenti, in evidente condizione di stress per un viaggio durato tre giorni ed iniziato in Bosnia Erzegovina. Il migrante straniero è stato affidato ad una struttura di accoglienza.

