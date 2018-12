Venti molto forti: bollino rosso il 2 e 3 gennaio. E scatta il pericolo incendi

Inizio ventoso del 2019 per il veneto, secondo le previsioni dell'Arpav. Il quadro meteorologico in regione prevede per mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio venti forti o molto forti da Nord-Nordovest in quota, a tratti anche nelle valli, e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn. Per questo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di «Attenzione per Vento Forte» sulle zone montane e pedemontane, da riconfigurare, a livello locale, in pre-allarme o allarme, a seconda dell'intensità del vento.



Viste le condizioni di gran secco, abbinate a vento in alcune parti del territorio, la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di «grave pericolosità» per gli incendi boschivi nei Comuni a rischio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza. Sono pertanto vietate - informa la Regione - tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in zone boschive, comunque entro 100 metri dai terreni.

