Meteo Veneto e Friuli Venezia Giulia, maltempo in arrivo: rischio temporali e grandine. Le previsioni

Meteo, le previsioni per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una perturbazione di passaggio sui nostri territori potrebbe portare pioggia e temporali, con fenomeni intensi come grandinate e raffiche forti di vento.

Meteo in Veneto

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui si prevede, a partire dalla fine giornata di lunedì 1 agosto addensamenti cumuliformi sulle zone montane e sull'alta pianura; più che altro sulle zone montane e pedemontane, a quel punto saranno probabili alcuni rovesci o temporali. Inoltre, nella giornata di martedì 2 agosto, si attende il passaggio di una ondulazione in quota accompagnata da aria fredda con conseguente aumento delle condizioni di instabilità associate a probabili rovesci e temporali sparsi. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).



Criticità idrogeologica

Si prevede criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, stabilendo dalle 00.00 di domani fino alle 00.00 di mercoledì 3 agosto, lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Meteo in Friuli Venezia Giulia

Secondo i dati di Arpa Fvg martedì 2 agosto il meteo sarà variabile sui monti, poco nuvoloso su pianura e costa, con più nubi fino al mattino e maggiori schiarite tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Dalla notte fino al primo mattino e, in seguito, nel pomeriggio, saranno possibili locali rovesci o temporali; non è escluso qualche isolato temporale forte, specie nella notte. La previsione è in parte incerta. Mercoledì 3 agosto il tempo sarà stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Farà caldo, specie in pianura di pomeriggio. Al mattino soffierà Borino sulla costa, in giornata prevarranno le brezze. Zero termico in rialzo oltre i 4500 metri.