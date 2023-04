Previsioni meteo. Primo maggio all'insegna del maltempo in Veneto. Meglio in Friuli Venezia Giulia, ma torna la Bora

Ponte del Primo maggio, le previsioni meteo a Nordest e nel resto d'Italia. In questi giorni il tempo andrà via via peggiorando, fino a lunedì, quando un'ondata di maltempo colpirà il Veneto, tempo variabile con qualche rovescio anche Friuli Venezia Giulia. Si prevede l’arrivo di un’intensa perturbazione nordatlantica gia da domenica 30 aprile con le prime avvisaglie sabato sera sul Nord-Ovest.

le previsioni degli esperti di Arpa Veneto e Arpa Friuli

Previsioni meteo in Veneto

Venerdì 28 aprile

Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con parziali schiarite. Assenti le precipitazioni, fatta eccezione per rari piovaschi sulle Dolomiti. Venti deboli.

Sabato 29 aprile

Cielo sempre nuvoloso con la tendenza ad aumentare verso sera, potrebbero esserci anche foschie e nebbie. Qualche pioggia in montagna nel pomeriggio, temperature in aumento e venti deboli.

Domenica 30 aprile

Nubi irregolari, cielo variabile e qualche schiarita. Precipitazioni sparse, non sono esclusi rovesci e temporali, in particolare sui monti. Temperature minime in aumento.

Lunedì 1 maggio

Arriva il maltempo, con cielo coperto e precipitazione sparse che si intensificheranno nel corso della giornata, anche con rovesci e temporali. Temperature massime in diminuizione e minime in aumento. Venti di Bora moderati. La neve potrà cadere intorno ai 1800-2100 metri.

3B Meteo per il resto d'Italia Ecco invece le previsioni di

Sabato 29 aprile

Nord: Nubi in aumento dal pomeriggio sulle aree occidentali, associate a qualche piovasco tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia; maggiori schiarite a est. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26. Centro: Cielo irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio e addensamenti cumulifomi in Toscana e sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25. Sud: Cielo poco o irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio e addensamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 22 e 27.

Domenica 30 aprile

Nord: Molto nuvoloso già dal mattino con piogge e rovesci in spostamento da ovest verso est, anche con locali temporali. Temperature in calo, massime tra 15 e 19. Centro: Molto nuvoloso con piogge e rovesci dal mattino sulle regioni tirreniche in traslazione verso quelle adriatiche; possibili locali temporali. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Sud: Molte nubi con piogge sparse sin dal mattino sul versante tirrenico e sulla Puglia; schiarite in Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27.

Lunedì 1 maggio

Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata altrove. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta, Coperto con pioggia moderata altrove. Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia debole sulla capitale, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata. Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda e su interne siciliane, Nuvoloso con locali aperture su interne sarde, Coperto con pioggia moderata sulla zona etnea.

Martedì 2 maggio

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Sereno sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture in Romagna, Coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sui litorali, Coperto con pioggia moderata altrove. Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Piogge di forte intensita' sulla dorsale campana, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nuvoloso con locali aperture sulle Murge, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul catanese e su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia moderata altrove.

Mercoledì 3 maggio

Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Sereno sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Sereno sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale campana, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulle Murge, Coperto con pioggia moderata altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul catanese e sulla zona etnea, Coperto con pioggia moderata sul palermitano e sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde.