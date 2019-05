​Pioggia senza fine: il 300% in più. Lo dicono le stazioni di rilevamento Arpav

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Scoppia l'estate? No. Almeno non fino al prossimo fine settimana. Dire chi i mesi di aprile e maggio sono stati semplicemente piovosi è un eufemismo. I dati rilevati dalle stazioni Arpav nella Marca indicano infatti accumuli eccezionali anche se ci troviamo in presenza di due mesi che, storicamente, si piazzano al terzo e quarto posto fra quelli più prolifici dell'anno dietro a novembre e a giugno. Tanto per dare un punto di riferimento, a Treviso la media storica del periodo 1991-2010 è di 80 millimetri ad aprile...