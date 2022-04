Meteo, maltempo in tutto il Veneto: piogge e temporali, torna anche la neve Le previsioni

Meteo, ondata di maltempo si abbatte sul Veneto e più in generale su tutto il Nordest. Piove dalla scorsa notte sulla nostra regione, con cielo coperto su tutto il territorio per effetto del primo ingresso di una perturbazione atlantica.

Maltempo in Veneto: cosa sta succedendo

o​Le piogge, iniziate nella tarda serata di ieri, sono state al momento più copiose nella pianura centrale e lungo la costa. Un pioggia sottile e continua, ideale per le coltivazioni. Fenomeni meno intensi invece sulle Dolomiti e le Prealpi, dove in giornata il limite delle nevicate potrebbe risentire del rialzo dello zero termico. Il dato più alto della precipitazione dalla mezzanotte si registra sui Colli Euganei, nel padovano, con 24 millimetri di pioggia; nel resto della pianura le centraline hanno misurato tra tra i 10 e 15 mm.

Domenica: schiarite ma anche temporali

Una fese perturbata che, pur con qualche intervallo e pausa (soprattutto sabato) proseguirà fino a domenica, giornata in cui - secondo le previsioni dell'Arpav - - schiarite potrebbero alternarsi anche a temporali.

Lunedì 25 aprile: che tempo fara'?

Il tempo sarà instabile, con una nuvolosità crescente a partire dalle zone montane e pedemontane, rovesci o temporali nella seconda metà della giornata.

Torna la neve

Pioggia, e anche neve - stamane i fiocchi cadevano fino alla quota di Misurina, circa 1.700 metri - che rappresentano una manna per il territorio alle prese con una lunga fase di siccità e riserve idriche ridotte al minimo.