Frana sulla strada per il Cansiglio. Coneglianese colpito dal maltempo

Il maltempo torna a colpire in provincia di Treviso, soprattutto nel Coneglianese, nelle aree di Fregona, Vazzola e Cordignano. Una frana s è staccata sulla strada provinciale che porta in Cansiglio. Quindici in tutto gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dai temporali.Nel corso della notte c'è stato uno smottamento lungo la provinciale 422, poco dopo il bivio per Osigo salendo da Fregona. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori della Provincia di Treviso, che sono già al lavoro per riportare situazione alla normalità.