Meteo, previsioni in Veneto e Fvg per i prossimi giorni. Temperature giù: l'anticiclone scandinavo non risparmia il Nordest

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni a Nordest. L'anticiclone scandinavo cambierà drasticamente le temperature. Un vero e proprio crollo termico, di 15°C rispetto a questo ultimo periodo, e il ritorno della pioggia. Ecco quello che ci aspetta. Si aprirà una fase di maltempo che in Veneto e Friuli Venezia Giulia avrà il suo apice domenica 15 ottobre.

Aria fredda e mare caldo: rischio tempeste

Il cambiamento avverrà a livello continentale: dalla Penisola Iberica arriverà una poderosa perturbazione, sospinta da correnti d'aria di origine atlantica e in grado di provocare un ribaltone nelle condizioni meteo. Occhio perché a causa delle temperature ancora piuttosto elevate delle acque superficiali dei nostri mari e dallo scontro tra masse d'aria diverse, non si può escludere il rischio della formazione imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua e grandine.

Quando arriva

Secondo i modelli di previsione la settimana del 16-23 ottobre vedrà un graduale trasferimento dei massimi di geopotenziale verso la Scandinavia. 3bmeteo indica che le temperature diminuiranno al Nord e su parte del Centro, con valori sotto la media tipica del periodo.

Nella settimana successiva, 23-31 ottobre, l'Italia continuerebbe a essere sottoposta al regime di blocco scandinavo con episodi piovosi legati a delle infiltrazioni di aria umida atlantica verso il bacino centrale del Mediterraneo. Temperature nelle medie tipiche del periodo o lievemente superiori al Centro Sud.

Dove colpirà

A rischio saranno, oltre alla Liguria, tutte le regioni tirreniche come indicato da ilmeteo.it. Quindi Toscana, Lazio, Campania e Calabria, dove non escludiamo la possibilità di locali allagamenti. Le piogge interesseranno buone parte del Centro-Nord. Oltre alle precipitazioni, è lecito attendersi anche di un drastico calo delle temperature. Tra Giovedì 19 e Venerdì 20, un secondo impulso instabile potrebbe interessare leregioni settentrionali, provocando ulteriori piogge e temporali. Ma non solo, anche le prime nevicate sull'arco alpino. Piogge via via più abbondanti e sotto forma di nubifragio si abbatteranno su Toscana, Lazio, Liguria per poi estendersi a gran parte del Paese.

Veneto, le previsioni meteo

Anche il Nordest verrà interessato dalla perturbazione che vedrà il suo apice nella giornata di domenica 15 ottobre. Secondo gli esperti di Arpa Veneto, da venerdì si comincerà a notare un generale calo termico, sono previsti anche forti venti di Bora.

Giovedì 12 ottobre

Giornata all'insegna della nuvolosità ma senza precipitazioni degne di rilievo. Venti al livello di brezza.

Venerdì 13 ottobre

Foschie, nebbie e nubi basse anche in pianura, durante il giorno cielo poco nuvoloso con schiarite. Anche le temperature restano stabili, ma durerà ancora poco.

Sabato 14 ottobre

Nubi irregolari, schiarite, ma con il cielo che si copre sempre di più con il passare delle ore, soprattutto sulle zone di montagna. Dalla sera comincerà a piovere sui rilievi. Ed arriviamo alle temperature che da oggi cominceranno a calare, soprattutto le minime.

Domenica 15 ottobre

Questa è la giornata peggiore, con tempo instabile, nuvolosità estesa dalla mattina fino a sera, quando i cumuli cominceranno a diradarsi, a partire dalle zone montane. Sono perviste piogge e locali temporali. Il calo termico diventerà evidente, con valori che si riporteranno in media con il periodo. Anche la Bora si farà sentire, in rinforzo nel pomeriggio su costa e buona parte della pianura centro-orientale.

Friuli Venezia Giulia, le previsioni meteo

C'è tempo ancora qualche giorno per godersi l'estate, perché questo fine settimana il cielo e le temperature saranno davvero autunnali in Friuli Venezia Giulia.

A prepararci al cambio repentino del meteo sarà già la giornata di domani, venerdì 13 ottobre ottobre, interessata da foschie e nebbie tra la pianura orientale e il Carso, soprattutto nella fascia serale. Il vero cambio, però, è previsto per sabato, quando a scombinarci i programmi del weekend ci penserà la pioggia. Debole, ma con intensità in aumento verso sera. Il cielo variabile su pianura e costa, mentre nuvoloso nella zona montana. Ombrello, stivaletto e un bel maglioncino è l'outfit per affrontare più o meno serenamente il cattivo tempo, al quale si accompagneranno temperature un po' più fresche.

Tuttavia, dalla massima di 25 gradi e minima di 16 della giornata di sabato 14 ottobre prepariamoci al brusco calo di domenica 15 ottobre con 18 gradi in pianura e 19 in costa. Cielo in prevalenza nuvoloso, fino al pomeriggio piogge moderate, in genere abbondanti a est, anche intense sulla costa dove sarà possibile qualche rovescio o temporale. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata, intensificata nel pomeriggio con prevalenza sul Carso e Trieste.

Le cause

La causa di questo improvviso sblocco atmosferico, dopo settimane di immobilismo meteorologico, va ricercata sul comparto atlantico, dove già tra qualche giorno si formerà una vasta area ciclonica (bassa pressione = maltempo), denominata in termine tecnico Depressione d'Islanda: si tratta, in sostanza, della "fucina delle perturbazioni", il cuore pulsante della stagione autunnale, pronta a lasciare gli ormeggi pilotando piogge intense dapprima verso Regno Unito, Francia e Penisola Iberica, poi verso anche il Mediterraneo e quindi anche l'Italia.

Rischio alluvioni

Un fattore che sarà determinante nelle prossime settimane è la temperatura ancora troppo elevata dei nostri mari che potrebbe fornire l'energia necessaria (maggiore umidità nei bassi strati dell'atmosfera) per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua nel giro di poche ore: le famigerate alluvioni lampo.