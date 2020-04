Oggi primo giorno di mercato, prima timida riapertura dopo settimane di zero assoluto. Ma con mille paletti e una certezza: la polizia locale avrà un approccio soft verso chi sceglierà di fare la spesa tra le bancarelle di generi alimentari, e di abiti per bambini, autorizzate a tornare in attività: «Non faremo multe ma sensibilizzazione», spiega il comandante Andrea Gallo. Restano in vigore i limiti molto rigidi di questi giorni, primo fra tutti quello che impone di fare la spesa nel negozio più vicino a casa. «Le norme restano quelle emanante dai decreti governativi - continua Gallo - quindi per fare la spesa bisogna utilizzare i punti vendita più vicini. Il mercato non deve essere l’occasione per una passeggiata o per scambiare due chiacchiere con qualcuno. Le bancarelle saranno a disposizione di chi ci abita vicino. Uno da Fiera o da San Pelaio, tanto per fare un esempio, deve avere un ottimo motivo per arrivare in centro. Altrimenti non si potrebbe muovere. Ma noi, per adesso, faremo più un’opera di sensibilizzazione. Magari, tra le tante cose andremo anche a controllare la provenienza, chiederemo anche a qualcuno in coda per entrare a piazzale Burchiellati da dove arriva. E se abita distante, spiegheremo che dovrebbe servirsi dei negozi della sua zona. Tutto qui. Se poi, quella stessa persona, dovessimo ritrovarla ancora nella stessa situazione, allora sarebbe un recidivo e per questo multato. Ma questo tipo di controlli saranno in second’ordine rispetto al resto».

I PERCORSI

Il mercato avrà un’organizzazione rigorosa. L’ingresso sarà possibile solo da porta San Tomaso, accanto al “Botegon”, mentre l’uscita sarà su varco Manzoni; 22 le bancarelle previste e saranno tutte addossate alle mura. Dentro l’area, tra addetti ai lavori e potenziali clienti, potranno starci solo 126 persone alla volta per rispettare limiti e distanze. Ovviamente obbligatorie sia mascherine che guanti, che dovranno essere garantite anche dagli stessi esercenti. Sarà aperto un bar, ma solo ed esclusivamente per garantire i servizi igenici agli operatori. Si accederà alle bancarelle stando in fila, distanziati, proprio come si fa ultimamente davanti a negozi e supermercati. A controllare i flussi ci saranno gli agenti della polizia locale, mentre i volontari della protezione civile saranno come sempre a disposizione. Contestualmente ripartono anche il mercato della frutta e verdura di San Parisio e quello del pesce nell’isola della Pescheria con le medesime modalità. Entrambi saranno accessibili da via Pescheria, poi uno avrà l’uscita su via Manzoni e l’altro su via San Leonardo.

RIPRESA

Le aperture previste dall’ordinanza firmata dal sindaco Mario Conte venerdì in linea con quella della Regione, sono viste come una piccola boccata d’ossigeno da Gianni Taffarello, direttore dell’Anva Confesercenti provinciale: «Diciamo che è un primo passo in avanti - ammette - più di questo non potevamo chiedere al Comune. Ovviamente, se guardiamo alla normalità, ripartire solo con i banchi alimentari e in mezzo a tate limitazioni per noi è come fare niente. Ma in questo periodo è almeno qualcosa. Quindi va bene così. Abbiamo dovuto cercare le soluzioni migliori tenendo conto dei problemi sanitari che ci sono».

CONDIZIONI

Percorsi stabiliti, distanza di sicurezza obbligatoria, mascherine e guanti non sono condizioni adatte per un mercato all’aperto che nasce con tutte altre finalità: «È vero, ma ci dobbiamo adeguare - ammette Taffarello - solo 126 persone nell’area mercatale è pochissimo per i nostri soliti flussi, tenendo conto che andare a fare la spesa alle bancarelle non è come andare in un negozio, dove hai tutto davanti a portata di mano. Un cliente da noi gira per i banchi, osserva tutti i prodotti e i prezzi, fa avanti e indietro e poi sceglie. E questo sarà più difficoltoso farlo perché bisognerà sempre rispettare le distanze. Senza contare che sono mercati solo per chi ci vive attorno: uno da San Pelaio non ci potrà venire e anche questa è una limitazione per noi. Sono tutti inconvenienti di cui dovremo tener conto, ma va bene così. Piuttosto di continuare a rimanere fermi è meglio ripartire». Il settore, come l’intero commercio, è in grande sofferenza: «La vendita a domicilio o online non ha, ovviamente, potuto garantire lo stesso volume d’affari. Mediamente le nostre aziende hanno perso dal 60 all’80% dei fatturati. Almeno questo, ripeto, è un primo passo verso la normalità». © RIPRODUZIONE RISERVATA