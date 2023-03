Mercato di Treviso verso la divisione per aree tematiche. Somministrati dei questionari a clienti e ambulanti

TREVISO - Un’iniziativa di partecipazione per gli operatori e i clienti del mercato cittadino centrale a partire da lunedì 20 marzo partirà il sondaggio del settore Attività Produttive per apportare migliorie al mercato settimanale: quattro incaricati (muniti di apposito tesserino) intervisteranno i clienti e gli operatori del mercato attraverso due questionari dedicati. Le informazioni raccolte saranno indispensabili per dare avvio ad attività e iniziative con l’obiettivo di rendere il mercato ancora più bello e attrattivo, al fine di migliorarne la qualità.

Il mercato per aree tematiche, chiesto il parere dei cittadini

L’indirizzo del Comune di Treviso è quello di indirizzare il Mercato centrale verso la caratterizzazione tematica (abbigliamento, alimentari, fiori) e alla collaborazione con vetrinisti per illustrare le proposte migliori per la presentazione dei prodotti (ordine cromatico, arredo dei banchi, disposizione). A titolo esemplificativo, nel questionario viene richiesto ai gestori cosa vendono i rispettivi banchi, da dove provengono i prodotti e altre domande circa la qualità percepita dei prodotti, i vantaggi dell’acquistare alle bancarelle, la disposizione, l’uniformità di immagini e la suddivisione delle categorie di vendita. Ai clienti vengono invece rivolte domande circa la fascia di età di riferimento, la frequenza del mercato, le attività preferite, la qualità percepita, la possibilità di trovare aree dedicate ai bambini e le possibili modifiche alle categorie merceologiche. «L’iniziativa di partecipazione vuole essere un punto di partenza per unire le istanze di clienti e gestori del mercato centrale», sottolinea il vicesindaco di Treviso. «Il mercato deve essere un luogo dove le persone trovano qualità, servizi e offerte, con una varietà di categorie merceologiche. Il processo di cambiamento parte proprio dalle istanze di chi lo frequenta ed è per questo che abbiamo pensato ad un breve questionario, suddiviso per categorie, per raccogliere informazioni e indirizzare il cambiamento verso le reali necessità».